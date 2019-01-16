2019-01-16T15:10:20+03:00
Общество

«Опорочила честь мундира». В Перми сотрудница полиции продавала персональные данные бизнесмену

Она уволена из органов внутренних дел
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми бывшая сотрудница полиции обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мелком взяточничестве. В 2017 году она имела доступ к сведениям банков, которые содержали персональные данные клиентов. Без ведома самих граждан и соответствующих запросов компетентных органов она предоставляла эти данные директору коммерческой организации. За эти сведения она получала небольшое вознаграждение - от 100 до 500 рублей.

После того, как случаи взяточничества вскрылись, сотрудницу полиции уволили из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь мундира.

Уголовное дело завершено, материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили в краевом следственном комитете.

Тем временем, в Перми участковый, который допустил гибель женщины, осужден условно. Сын постоянно избивал мать, а полицейский никак не реагировал на заявления. В результате после очередного избиения женщина умерла.

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