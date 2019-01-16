В центре Перми трамвай сошел с рельсов

СЕГОДНЯ 14:30 2019-01-16T14:37:28+03:00

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16 января в самом центре Перми трамвай №11 сошел с рельсов. Происшествие случилось в 15.17 на пересечении улиц Ленина и Героев Хасана, сообщили в Пермгорэлектротрансе.

По сообщениям очевидцев, в трамвай никто не врезался, он сам сошел с рельсов. Никто из пассажиров не пострадал.

- Для восстановления движения, а также выяснения причин схода на месте находится аварийная бригада Пермгорэлектротранса, - сообщили в департаменте дорог и транспорта города.

Ранее мы писали, что на трассе Пермь - Березники в ДТП погибли женщина и 7-летний ребенок. «Лада Гранта» врезалась в большегруз «Скания». Смертельная авария произошла сегодня, 16 января, около 10 часов 20 минут на трассе Пермь-Березники. В результате столкновения погибла женщина и 7-летний ребенок. Как рассказали в пресс-службе краевого ГИБДД, 32-летний водитель «Лады Гранты» на 124 километре автодороги в Добрянском районе выехал на встречку и столкнулся с большегрузом «Скания». Погибли два человека - женщина и 7-летний ребенок. Водитель «Лады» госпитализирован.