2019-01-16T14:13:32+03:00
Происшествия

Двух братьев, которых подозревают в убийстве 50-летнего мужчины в Перми, задержали в Краснокамске

Один из родственников освободился условно-досрочно только в сентябре
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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15 января в квартире дома в Индустриальном районе Перми был обнаружен труп 50-летнего мужчины. На теле оперативники обнаружили ножевые ранения.

- Стражи порядка провели тщательный осмотр места происшествия, опросили местных жителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Был определен круг подозреваемых. Среди них были и два брата, живущие в Краснокамске.

Полицейские отправились в Краснокамск. В тот же день 24-летнего и 20-летнего мужчину задержали. Старший оказался ранее судим. Последний раз – за мошенничество. Освободился в сентябре ушедшего года условно-досрочно.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Тем временем, в Перми участковый, который допустил гибель женщины, осужден условно. Сын постоянно избивал мать, а полицейский никак не реагировал на заявления.

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