2019-01-16T12:07:38+03:00
Спорт

Защитник «Пармы» Тайлер Ларсон продолжит карьеру в немецком клубе

В Перми посчитали, что стиль игрока не подходит «Парме»
Константин КЯКИНЕН
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фото: БК "Парма"фото: БК "Парма"Фото: архив "КП"
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27-летний американский защитник Тайлер Ларсон продолжит карьеру в немецком клубе «Фрапорт Скайлайнерс». Команда выступает в Еврокубке. По словам пресс-службы пермского клуба, он имеет достойный уровень игры и хорошую статистику для того, чтобы перейти на уровень игры в Еврокубке.

- Мы благодарны Тайлеру за то время, которое он был с нами, - отметил главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс. - Ларсон - очень трудолюбивый игрок, который постоянно учится и развивается, но стиль нашей командной игры не подходит личному стилю Тайлера. Я думаю, что обе стороны пришли к пониманию ситуации и остались довольны изменениями.

В свою очередь Тайлер Ларсон поблагодарил болельщиков «Пармы» за поддержку и отметил, что будет следить за жизнью клуба.

Ранее мы писали, что лучшие юные фигуристки страны приедут в Пермь.

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