В Перми участковый, который допустил гибель женщины, осужден условно

СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-16T11:47:53+03:00

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Индустриальный районный суд Перми вынес приговор участковому. К полицейскому с июля 2016 по апрель 2017 года неоднократно приходила женщина и жаловалась на сына, который постоянно ее избивал и вымогал у нее деньги. Однако участковый проверки по поступившим заявлениям не проводил, к работе относился халатно.

В апреле 2017 года домашний тиран, пользуясь безнаказанностью и бездействием сотрудников полиции, вновь сильно избил пожилую женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась.

Суд приговорил полицейского к лишению свободы сроком 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года, сообщили в краевой прокуратуре.

Тем временем, в Перми жителя Удмуртии за изнасилование и убийство двух девочек посадили пожизненно. Преступление было совершено еще 12 лет назад. Летом 2006 года мужчина познакомился с убежавшими из дома 13-летней девочкой и её 12-летней подружкой на вокзале Пермь-II. Он обманом привел девочек в безлюдное место на территории Дзержинского района краевого центра. Там он изнасиловал и убил девочек.