2019-01-16T11:36:04+03:00
Общество

"От усталости уснул за рулем". В Прикамье осудили водителя «Тойоты Хайлюкс», из-за которого погиб пассажир

Его приговорили к 1 году 6 месяцам колонии-поселения
Андрей МАТЛИН
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Езда за рулем в утомленном состоянии является нарушением ПДД.Езда за рулем в утомленном состоянии является нарушением ПДД.
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39-летний пермяк ехал на своем автомобиле «Тойота Хайлюкс» с пассажиром в Очерском районе Пермского края. В какой-то момент он задремал за рулем, и неуправляемая машина на полном ходу врезалась в ствол дерева на обочине. Водитель отделался травмами, а вот тот, кто сидел на месте пассажира, погиб.

По факту этого ДТП было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть человека.

Как прокомментировали в краевой прокуратуре, в частности, водитель нарушил пункт 2.7 Правил дорожного движения.

- Он находился за рулем в утомленном состоянии, поэтому уснул за рулем, - сообщили в прокуратуре. - В результате автомобиль съехал в правый кювет и столкнулся с деревом. При этом пассажир «Тойоты» получил смертельные травмы, и скончался на месте аварии.

Очерский районный суд приговорил пермяка к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Его также на 2 года лишили водительских прав.

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