«Действовали нагло и цинично». Четверо юных пермяков насмерть избили молодого человека

СЕГОДНЯ 11:30 2019-01-16T11:30:44+03:00

В ту же ночь они напали еще на двух мужчин

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В Перми четверо парней в возрасте от 19 до 20 лет совершили ряд дерзких разбойных нападений в мае прошлого года. Молодым людям не хватало денег и они решили грабить людей, которые выходили из развлекательных заведений ночью в состоянии опьянения.

Майской ночью они напали на двух мужчин в Дзержинском районе Перми, ограбили и избили их. Пострадавшим был причинен тяжкий вред здоровью. В ту же ночь в Мотовилихе они подкараулили молодого человека. Они жестоко избили его. От полученных травм пермяк скончался в больнице.

- Нападавшие действовали грубо и цинично, не боясь камер наружного наблюдения, проезжавших автомобилей, очевидцев, - сообщили в краевой прокуратуре. - Вечером следующего дня они были задержаны сотрудниками полиции.

Выяснилось, что трое членов банды неоднократно судимые. Юношам предъявлены обвинения в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Материалы дела после вручения обвиняемым копии обвинительного заключения будут направлены в Мотовилихинский районный суд для рассмотрения по существу.