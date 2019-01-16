«Действовали нагло и цинично». Четверо юных пермяков насмерть избили молодого человека
В Перми четверо парней в возрасте от 19 до 20 лет совершили ряд дерзких разбойных нападений в мае прошлого года. Молодым людям не хватало денег и они решили грабить людей, которые выходили из развлекательных заведений ночью в состоянии опьянения.
Майской ночью они напали на двух мужчин в Дзержинском районе Перми, ограбили и избили их. Пострадавшим был причинен тяжкий вред здоровью. В ту же ночь в Мотовилихе они подкараулили молодого человека. Они жестоко избили его. От полученных травм пермяк скончался в больнице.
- Нападавшие действовали грубо и цинично, не боясь камер наружного наблюдения, проезжавших автомобилей, очевидцев, - сообщили в краевой прокуратуре. - Вечером следующего дня они были задержаны сотрудниками полиции.
Выяснилось, что трое членов банды неоднократно судимые. Юношам предъявлены обвинения в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Материалы дела после вручения обвиняемым копии обвинительного заключения будут направлены в Мотовилихинский районный суд для рассмотрения по существу.