2019-01-16T10:56:52+03:00
Происшествия

В Перми жителя Удмуртии за изнасилование и убийство двух девочек посадили пожизненно

Преступление было совершено еще 12 лет назад
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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41-летний житель Удмуртской Республики пожизненно лишен свободы за изнасилование и убийство двух девочек более 12 лет назад. Летом 2006 года мужчина познакомился с убежавшими из дома 13-летней девочкой и её 12-летней подружкой на вокзале Пермь-II. Он обманом привел девочек в безлюдное место на территории Дзержинского района краевого центра. Там он изнасиловал и убил девочек.

На протяжении более 12 лет преступления оставались нераскрытыми. Только в ноябре 2017 года преступник был установлен. Он был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщили в краевом следственном комитете.

Тем временем, в Перми полицейского осудили за разглашение государственной тайны. Лейтенант рассказал подозреваемому о «прослушке».

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