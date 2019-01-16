В Перми грабительница похитила 2 флакона духов

СЕГОДНЯ 10:54 2019-01-16T10:54:19+03:00

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40-летняя жительница Перми отмечала новогодние праздники со своей 30-летней знакомой. Сначала они мирно распивали крепкие напитки у нее дома. Затем гостья, узнав, что у хозяйки есть дорогие духи, потребовала отдать их. Теперь ее могут посадить на 4 года за грабеж.

- Потерпевшая обратилась в отдел полиции, и рассказала, что ее знакомая, с которой они выпивали вместе у нее дома в Орджоникидзевском районе, открыто похитила у нее два флакона дорогих духов, стоимость который оценивается на сумму более 7 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю. – Подозреваемую быстро задержали, она была ранее судима и недавно освободилась из мест лишения свободы. Духи у нее изъяли.

Как рассказали в полиции, против рецидивистки возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Ей грозит до 4 лет колонии.