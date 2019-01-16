На трассе Пермь - Березники в ДТП погибли женщина и 7-летний ребенок

СЕГОДНЯ 10:20 2019-01-16T10:20:12+03:00

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Смертельная авария произошла сегодня, 16 января, около 10 часов 20 минут на трассе Пермь-Березники. В результате столкновения погибла женщина и 7-летний ребенок.

Как рассказали в пресс-службе краевого ГИБДД, 32-летний водитель «Лады Гранты» на 124 километре автодороги в Добрянском районе выехал на встречку и столкнулся с большегрузом «Скания». Погибли два человека - женщина и 7-летний ребенок. Водитель «Лады» госпитализирован.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Ранее мы писали, что во вторник, 15 января, днем, около половины пятого в Больше-Сосновском районе произошло серьезное ДТП с летальным исходом. Водитель автомобиля «КИА» ехал по дороге «Подъезд к Перми от М7 Волга».

На 358-м километре водитель по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, и его автомобиль врезался в грузовик. В результате лобового столкновения водитель легковушки и его пассажир погибли на месте.