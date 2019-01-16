2019-01-16T09:48:53+03:00
Общество

«Забрали Mersedes и пообещали пожаловаться губернатору». В Прикамье судебные приставы пытаются заставить депутата заплатить многомиллионные долги

Народный избранник задолжал 13 млн рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Депутат Краснокамской городской думы - злостный неплательщик. Он задолжал более 13 млн рублей. В отделе судебных приставов находится 13 дел на народного избранника. Причем депутат не в первый раз попадает в поле зрения судебных приставов. До 2018 года он был депутатом Земского собрания Краснокамского района и уже тогда имел статус должника.

Исполнять свои обязательства народный избранник добровольно не хочет. Судебные приставы всячески пытаются заставить депутата погасить задолженность. Ему ограничен выезд за границу, совершать регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества. Кроме того, сняты деньги с расчетных счетов.

Судебный пристав неоднократно вызывал неплательщика на прием, но народный избранник приехал в службу только после того, как инспекторы пообещали пожаловаться на него губернатору Пермского края.

Народный избранник приехал на прием на автомобиле «Mersedes-Benz», который был тут же арестован. Если должник не предпримет никаких мер для погашения задолженности, автомобиль передадут на реализацию. Работа по взысканию с народного избранника многомиллионного долга продолжается, сообщили в службе судебных приставов.

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