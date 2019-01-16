«Ударил гаечным ключом». В Прикамье таксист избил пассажира из-за сотового телефона

СЕГОДНЯ 09:02 2019-01-16T09:38:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередное преступление с участием таксиста произошло в Прикамье. В Чусовом 36-летний водитель такси избил 42-летнего пассажира.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, мужчина в декабре вечером поехал на такси вместе со своей матерью. Мужчина попросил у водителя сотовый телефон, чтобы позвонить, тот согласился и дал ему мобильник. Через некоторое время 42-летнему пассажиру вновь понадобилось позвонить. Он еще несколько раз просил мобильный, но водитель ему отказал.

- Между мужчинами возникла перепалка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Таксист ударил пассажира гаечным ключом по голове. Мужчина доставлен в больницу с травмой головы.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее мы писали, что в Перми таксист протаранил остановку, пострадали три человека. С травмами всех увезли в больницу. Выяснилось, что таксист работал без лицензии.