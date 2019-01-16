В Перми полицейского осудили за разглашение государственной тайны

СЕГОДНЯ 09:01 2019-01-16T09:50:39+03:00

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27-летний старший оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю рассказал подозреваемому в торговле наркотиками о том, что его телефоны прослушивают. Оперативные мероприятия проводились, чтобы найти доказательства причастности гражданина к незаконному обороту наркотиков.

Дело происходило в марте 2017 года, а в ноябре сотрудники УФСБ России по Пермскому краю передали данные о разглашении лейтенантом полиции сведений, составляющих государственную тайну – а информация об оперативном прослушивании относится к таковым, - в отдел собственной безопасности управления.

В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статье «Разглашение государственной тайны», сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

- Сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - сообщили в пресс-службе гУ МВД России по Пермскому краю.

И Пермский краевой суд приговорил уже бывшего полицейского к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, а также запретил ему занимать должности в органах государственной власти, связанные с допуском к сведениям, составляющим государственную тайну, сроком на два года.