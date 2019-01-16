В Прикамье воришка похитил с прилавка продукты на 1400 рублей

СЕГОДНЯ 07:45 2019-01-16T07:45:50+03:00

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15 января поздним вечером в магазин Кудымкара зашел мужчина. Он открыто похитил с прилавка продукты на сумму более 1400 рублей и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали грабителя. Им оказался ранее судимый 35-летний мужчина. Воришку задержали и отправили в изолятор временного содержания. Съесть продукты он не успел, часть похищенных товаров у него была изъята. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Прикамье заключенный за взятки пытался улучшить условия содержания. А получил 10 лет 5 месяцев строгого режима. В Губахе состоялся суд над заключенным колонии №12. В 2017 году осужденный предложил начальнику отдела безопасности режимного учреждения за денежное вознаграждение создать лояльные ему и еще двум его сообщникам условия отбывания наказания. По договоренности мужчина передавал деньги работнику службы безопасности колонии через посредника. Иногда деньги переводились на банковскую карту, иногда передавались наличные. Всего начальник службы безопасности получил от осужденного 85 тысяч рублей.