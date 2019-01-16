2019-01-16T07:45:50+03:00
Происшествия

В Прикамье воришка похитил с прилавка продукты на 1400 рублей

Ранее судимого 35-летнего мужчину задержали и посадили в изолятор временного содержания
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

15 января поздним вечером в магазин Кудымкара зашел мужчина. Он открыто похитил с прилавка продукты на сумму более 1400 рублей и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали грабителя. Им оказался ранее судимый 35-летний мужчина. Воришку задержали и отправили в изолятор временного содержания. Съесть продукты он не успел, часть похищенных товаров у него была изъята. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Прикамье заключенный за взятки пытался улучшить условия содержания. А получил 10 лет 5 месяцев строгого режима. В Губахе состоялся суд над заключенным колонии №12. В 2017 году осужденный предложил начальнику отдела безопасности режимного учреждения за денежное вознаграждение создать лояльные ему и еще двум его сообщникам условия отбывания наказания. По договоренности мужчина передавал деньги работнику службы безопасности колонии через посредника. Иногда деньги переводились на банковскую карту, иногда передавались наличные. Всего начальник службы безопасности получил от осужденного 85 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Забрали Mersedes и пообещали пожаловаться губернатору». В Прикамье судебные приставы пытаются заставить депутата заплатить многомиллионные долги
«Ударил гаечным ключом». В Прикамье таксист избил пассажира из-за сотового телефона
В Перми полицейского осудили за разглашение государственной тайны
В Прикамье ветеринары спасают собаку, которую избили изверги
Новый дом на Гайве от АО «ПЗСП» принимает жильцов
В Перми дисквалифицировали генерального директора УК «Мастер Пермского края»
В Ныробе, где возможно будет отбывать наказание экс-депутат Телепнев, открылась сувенирная лавка
В Перми женщина потеряла ребенка после отказа от госпитализации
В Перми судебного пристава поймали на взятке с поличным
В пермских музеях можно побывать бесплатно
В Прикамье судебный пристав занялся фитнесом, чтобы встретиться с папашей двоих детей, не платящим алименты
ДТП в Прикамье: легковушка врезалась в грузовик
С 1 февраля 2019 года вводится временное ограничение движения большегрузов на Чусовском мосту
Максим Решетников: «Регионы разные, и использовать всем одну модель реализации нацпрограмм не получится»
В Перми «Ретро-Гараж» закрылся из-за дорогой аренды