Новый дом на Гайве от АО «ПЗСП» принимает жильцов

СЕГОДНЯ 07:24 2019-01-16T07:24:17+03:00

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Новостройка на ул. Писарева, 27а, построенная по технологии Э-600, - это последний дом жилого комплекса от ПЗСП возле ТЦ «КИТ». В доме 16 этажей, 3 подъезда и 238 квартир.

Дома жилого комплекса по ул. Писарева называют «домами рядом с парком». В шаговой доступности от него находятся стадион «Гайва» и парк им. Чехова. Жилой комплекс образует современный квартал в едином стиле. Рядом обустроена придомовая территория с детской площадкой и наземной парковкой.

Квартиры сдаются с высококачественной отделкой «под ключ»: обои, линолеум, плитка, шкафы-купе, улучшенные межкомнатные и металлические входные двери производства ПЗСП.

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Кстати, дом по ул. Писарева, 27а вошёл в программу ПЗСП - «Вижу всё!». В нём установлены видеокамеры с обзором детской площадки, парковки, входов в подъезды, лифтов.

Для приемки квартиры с 14 января по 15 февраля новоселам предварительно необходимо записаться по тел. 8 (800) 300-79-77 или на сайте pzsp.ru. Затем, с 18 февраля, приемка квартир будет осуществляться в порядке живой очереди, - отмечают в компании.

Удачное расположение дома, полная строительная отделка сделали дом привлекательным для покупателей, к моменту ввода дома в эксплуатацию осталось несколько свободных квартир, доступных для приобретения. Проектная декларация - на сайте компании pzsp-realty.ru. Застройщик АО «ПЗСП».