2019-01-16T07:24:17+03:00
Строительство в Прикамье

Новый дом на Гайве от АО «ПЗСП» принимает жильцов

14 января началась приёмка квартир и передача ключей счастливым новоселам дома по ул. Писарева, 27а
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Новостройка на ул. Писарева, 27а, построенная по технологии Э-600, - это последний дом жилого комплекса от ПЗСП возле ТЦ «КИТ». В доме 16 этажей, 3 подъезда и 238 квартир.

Дома жилого комплекса по ул. Писарева называют «домами рядом с парком». В шаговой доступности от него находятся стадион «Гайва» и парк им. Чехова. Жилой комплекс образует современный квартал в едином стиле. Рядом обустроена придомовая территория с детской площадкой и наземной парковкой.

Квартиры сдаются с высококачественной отделкой «под ключ»: обои, линолеум, плитка, шкафы-купе, улучшенные межкомнатные и металлические входные двери производства ПЗСП.

-

-

Кстати, дом по ул. Писарева, 27а вошёл в программу ПЗСП - «Вижу всё!». В нём установлены видеокамеры с обзором детской площадки, парковки, входов в подъезды, лифтов.

Для приемки квартиры с 14 января по 15 февраля новоселам предварительно необходимо записаться по тел. 8 (800) 300-79-77 или на сайте pzsp.ru. Затем, с 18 февраля, приемка квартир будет осуществляться в порядке живой очереди, - отмечают в компании.

Удачное расположение дома, полная строительная отделка сделали дом привлекательным для покупателей, к моменту ввода дома в эксплуатацию осталось несколько свободных квартир, доступных для приобретения. Проектная декларация - на сайте компании pzsp-realty.ru. Застройщик АО «ПЗСП».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Забрали Mersedes и пообещали пожаловаться губернатору». В Прикамье судебные приставы пытаются заставить депутата заплатить многомиллионные долги
«Ударил гаечным ключом». В Прикамье таксист избил пассажира из-за сотового телефона
В Перми полицейского осудили за разглашение государственной тайны
В Прикамье ветеринары спасают собаку, которую избили изверги
В Прикамье воришка похитил с прилавка продукты на 1400 рублей
В Перми дисквалифицировали генерального директора УК «Мастер Пермского края»
В Ныробе, где возможно будет отбывать наказание экс-депутат Телепнев, открылась сувенирная лавка
В Перми женщина потеряла ребенка после отказа от госпитализации
В Перми судебного пристава поймали на взятке с поличным
В пермских музеях можно побывать бесплатно
В Прикамье судебный пристав занялся фитнесом, чтобы встретиться с папашей двоих детей, не платящим алименты
ДТП в Прикамье: легковушка врезалась в грузовик
С 1 февраля 2019 года вводится временное ограничение движения большегрузов на Чусовском мосту
Максим Решетников: «Регионы разные, и использовать всем одну модель реализации нацпрограмм не получится»
В Перми «Ретро-Гараж» закрылся из-за дорогой аренды