2019-01-16T07:05:43+03:00
Общество

В Перми дисквалифицировали генерального директора УК «Мастер Пермского края»

Компания вовремя не устранила нарушения лицензионных требований
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Мотовилихинском районе мировой судья дисквалифицировал генерального директора управляющей компании «Мастер Пермского края» Егор Потапова на один год.

Судья посчитал, что Егор Потапов не обеспечил устранение нарушений лицензионных требований, допущенных при управлении многоквартирным домом № 58 по бульвару Гагарина.

Так, было доказано, что при определении размера платы за электроснабжение, предоставленную на общедомовые нужды, за период с февраля по декабрь 2016 года и с января по март 2017 года применен неверный совокупный размер общей площади всех жилых и нежилых помещений в доме. Кроме того, расчет платы за общедомовые нужды при отсутствии коллективного прибора учета определялся не по нормативу потребления коммунальных услуг.

Меры по недопущению и устранению нарушений, управляющей организацией приняты не были, поэтому было принято решение о дисквалификации руководителя УК.

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