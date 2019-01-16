В Ныробе, где возможно будет отбывать наказание экс-депутат Телепнев, открылась сувенирная лавка

СЕГОДНЯ 06:43 2019-01-16T06:43:58+03:00

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В поселке Ныроб открылась «Сувенирная лавка». Там продают товары, которые создали воспитанники объединения исправительной колонии №11, сообщает пресс-служба краевого ГУФСИН.

- Вся продукция уникальна, аналогов нет ни в одном магазине, - сообщили в исправительной колонии. - Ассортимент товаров в магазине довольно широкий – от швейной продукции, кухонной утвари, аксессуаров для бани до мангалов, сувенирных изделий и мебели из натурального сырья.

Магазин расположен не на режимной территории, поэтому посетить его может любой желающий. Образцы продукции представлены на прилавках и стеллажах магазина, имеется возможность ознакомиться с полным каталогом продукции.

Отметим также, что в ближайшее время в колонию в Ныробе может отправиться экс-депутат Александр Телепнев. Как стало известно «КП», к месту наказания Телепнев должен прибыть самостоятельно до конца января. Телепнев будет сидеть в Ныробе или Оханске. Сейчас он ждет, когда ГУФСИН вручит ему предписание и билет на электричку.