2019-01-16T06:19:10+03:00
Общество

В Перми женщина потеряла ребенка после отказа от госпитализации

Общественники проверяют работу медицинского учреждения
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Депутат Пермской городской думы Илья Лисняк на своей странице в Facebook рассказал о том, что к нему на прием пришла женщина, которая потеряла ребенка. Она рассказала, что ей отказали в госпитализации в МЧС №9.

- Ранее она уже теряла ребенка, и на 30-й неделе второй беременности обратилась сюда с острой болью в животе, - пишет Илья Лисняк. - Несмотря на запись в карте о потере первой беременности, ей без обследования отказали в госпитализации, и «отфутболили» в инфекционку. Когда осознали, что натворили, и девушку привезли обратно в «девятку» — ребёнка было уже не спасти. Детей она иметь больше не может.

Депутат вместе с общественниками побывал в МСЧ №9 и обратил внимание на проблемы: отсутствие поручней, кнопок вызова персонала, камер наблюдения, даже бейджей у персонала. Илья Лисняк также отметил, что проверки от Росздравнадзора до ФОМС подтвердили наличие нарушений, но врач отделалась дисциплинарным взысканием. Общественники собираются идти в суд и добиваться увольнения врача и компенсации для пациентки.

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