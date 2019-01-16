2019-01-16T06:04:18+03:00
Общество

В Перми судебного пристава поймали на взятке с поличным

Ему грозит до 8 лет лишения свободы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми в сентябре судебный пристав-исполнитель предложил должнику заплатить за внесение ложных сведений в документы по исполнительному производству. Кроме того, инспектор обещал не подвергать аресту имущество неплательщика и не предпринимать никаких мер по взысканию долга. Неплательщик согласился и обратился в правоохранительные органы.

Сотрудниками полиции и службы судебных приставов была разработана спецоперация. При передачи денег в размере 45 тысяч рублей нечистый на руку судебный пристав был задержан.

После передачи обвиняемому копии заключения материалы уголовного дела будут направлены в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу. Судебному приставу грозит до 8 лет лишения свободы.

Тем временем, пермяк обманул банк на три миллиона рублей. За это он отправится в колонию на четыре года. Он представил в банк фиктивные данные экспертизы недвижимости, а также подложные справки с места работы.

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