В пермских музеях можно побывать бесплатно
Каждую третью среду месяца вход в государственные музеи Перми бесплатный для всех посетителей. Правда, чтобы зайти, нужно взять в кассе бесплатный билет.
Рассказываем, куда можно сходить бесплатно 16 января.
Исторический парк «Россия - Моя история. Пермский край»
ул. Монастырская, 2
Время работы с 10.00 до 19.00
Государственная художественная галерея
Комсомольский пр., 4
Время работы с 10.00 до 19.00
Дом Мешкова
Ул. Монастырская, 11
Время работы с 10.00 до 19.00
Музей пермских древностей
Ул. Сибирская, 15
Время работы с 10.00 до 18.00
PERMM
Бульвар Гагарина 24
Время работы с 12.00 до 21.00
Музей-Диорама
Ул. Огородникова, 2
Время работы с 10.00 до 18.00
Дом-музей Н.Г.Славянова
Ул. 1905 года, 37
Время работы с 10.00 до 17.30
Селенитовая комната
Ул. Пермская, 78
Время работы с 12.00 до 19.00
Дом-музей «Подпольная типография»
Ул. Монастырская, 142
Время работы с 10.00 до 18.00