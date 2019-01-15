В пермских музеях можно побывать бесплатно

СЕГОДНЯ 19:40 2019-01-15T19:40:38+03:00

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Каждую третью среду месяца вход в государственные музеи Перми бесплатный для всех посетителей. Правда, чтобы зайти, нужно взять в кассе бесплатный билет.

Рассказываем, куда можно сходить бесплатно 16 января.

Исторический парк «Россия - Моя история. Пермский край»

ул. Монастырская, 2

Время работы с 10.00 до 19.00

Государственная художественная галерея

Комсомольский пр., 4

Время работы с 10.00 до 19.00

Дом Мешкова

Ул. Монастырская, 11

Время работы с 10.00 до 19.00

Музей пермских древностей

Ул. Сибирская, 15

Время работы с 10.00 до 18.00

PERMM

Бульвар Гагарина 24

Время работы с 12.00 до 21.00

Музей-Диорама

Ул. Огородникова, 2

Время работы с 10.00 до 18.00

Дом-музей Н.Г.Славянова

Ул. 1905 года, 37

Время работы с 10.00 до 17.30

Селенитовая комната

Ул. Пермская, 78

Время работы с 12.00 до 19.00

Дом-музей «Подпольная типография»

Ул. Монастырская, 142

Время работы с 10.00 до 18.00