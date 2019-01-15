2019-01-15T17:31:36+03:00
Общество

В Прикамье судебный пристав занялся фитнесом, чтобы встретиться с папашей двоих детей, не платящим алименты

Мужчина задолжал более 230 тысяч рублей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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В Краснокамске отец двоих детей долгое время не платил алименты на их содержание. Накопился долг в размере более 230 тысяч рублей. Взыскать алименты с нерадивого родителя пришлось судебным приставам.

Выясняя местонахождение должника, судебный пристав получил информацию о том, что тот работает тренером в фитнес-центре. Но в бухгалтерии спортивного заведения, сообщили, что данный гражданин у них не работает. Для установления местонахождения алиментщика был объявлен его исполнительный розыск.

Но судебный пристав решил до конца отработать версию с фитнес-центром. Проверив сайт спортивной организации, он обнаружил в списке тренеров знакомые фамилию и имя.

- Чтобы проверить свои предположения, сотрудник службы записался к нему на персональную тренировку, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. - Первое и последнее занятие не прошло безрезультатно: отцу-уклонисту пришлось дать объяснение о причинах неуплаты алиментов, а его работодателю было лично вручено постановление об удержании задолженности из заработной платы должника.

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