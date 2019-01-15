2019-01-15T17:08:21+03:00
Происшествия

ДТП в Прикамье: легковушка врезалась в грузовик

Водитель и пассажир погибли на месте
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю
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Во вторник, 15 января, днем, около половины пятого в Больше-Сосновском районе произошло серьезное ДТП с летальным исходом. Водитель автомобиля «КИА» ехал по дороге «Подъезд к Перми от М7 Волга».

На 358-м километре водитель по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, и его автомобиль врезался в грузовик. В результате лобового столкновения водитель легковушки и его пассажир погибли на месте.

- На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего, - рассказали в ГИБДД Пермского края. – Мы рекомендуем водителям не рисковать на дороге, не совершать резких маневров и перестроений. При движении по загородным трассам следует проявлять особую бдительность, строго соблюдать дистанцию и интервал между транспортными средствами, выбирать оптимальный скоростной режим, неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.

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