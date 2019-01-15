2019-01-15T15:53:30+03:00
Общество

С 1 февраля 2019 года вводится временное ограничение движения большегрузов на Чусовском мосту

Константин КЯКИНЕН
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов Чусовского моста в период с 1 февраля 2019 года по 31 декабря 2020 года включительно вводится временное ограничение движения транспортных средств по Чусовскому мосту, — сообщает Министерство транспорта Пермского края.

В основном ограничения движения коснутся большегрузного транспорта. Для бережной эксплуатации моста будут установлены минимальная дистанция между большегрузами – 20 метров, а также снижен максимальный допустимый вес транспортных средств с 44 тонн до 40 тонн. При этом предельно допустимая нагрузка на ось составит 9 тонн на ось — для транспортных средств с одиночной осью, 6 тонн на ось — для двухосной группы транспортных средств, 7 тонн на ось — для трехосной группы и сближенных осей. Автомобили, не соответствующие этим требованиям, должны получить разрешение на проезд, при этом обеспечить распределение нагрузки на оси, чтобы она не превышала установленный предел.

Кроме того, для всех видов транспорта будет введено ограничение скорости движения. С 1 февраля максимальная скорость движения по мосту будет составлять 40 км/ч.

Чтобы напомнить о временном ограничении движения по Чусовскому мосту, перед ним будут установлены соответствующие дорожные знаки. Ранее установленные дорожные знаки будут демонтированы.

Контролировать безопасность дорожного движения на мосту будут сотрудники подразделений ГИБДД.

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