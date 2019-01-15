2019-01-15T15:01:03+03:00
Общество

В Перми «Ретро-Гараж» закрылся из-за дорогой аренды

Музей надеется, что не навсегда
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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Музей «Ретро-Гараж» временно закрыт по непредвиденным обстоятельствам на неопределенный срок. Об этом заявила администрация музея на официальной странице «ВКонтакте».

- Основная проблема для музея – высокая оплата за арендуемое помещение, - говорится в сообщении. - Это более 3 млн 600 тысяч рублей в год без коммунальных платежей. Переговоры с арендодателем идут сложно, но не безнадежно: в переговорный процесс включился министр культуры Пермского края Вячеслав Маркович Торчинский.

В музее также пообещали сделать все для выполнения взятых обязательств по реализации Президентского гранта. А также отметили, что срок приобретенных сертификатов будет продлен.

Напомним, что музей «Ретро-гараж» находится по адресу: ул. Дружбы, 34. В музее представлены известные всему миру советские вездеходы ГАЗ-67 и ГАЗ-69, представительские ГАЗ-12 «ЗиМ» и ГАЗ-14 «Чайка», ГАЗ-М20 «Победа», ГАЗ-21 «Волга», «горбатый» ЗАЗ-965 «Запорожец» и «ушастый» ЗАЗ-966, легендарные «Москвичи», а также мотоциклы.

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