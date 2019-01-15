В Прикамье сотрудники полиции нашли 12-летнего мальчика, убежавшего из дома

СЕГОДНЯ 14:27 2019-01-15T14:27:32+03:00

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12-летнего школьника, который ушел 11 января из дома по ул. Юбилейной в Березниках нашли сотрудники полиции. Об этом нам рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Другие подробности не раскрываются.

- Марк не первый раз убегает из дома, - рассказывала нам мама мальчика Наталья. - Последний раз он уходил 31 декабря. Тогда его нашли на четвертый день. Он гулял с другом. В этот раз его приятель не знает, где он находится.

Мама в полицию не обращалась, разместила объявление в соцсетях и ходила по городу с фотографией сына. Но после сообщений в СМИ к поискам подключилась полиция, которая и обнаружила беглеца.

Напомним, что пермская полиция просит помощи в розыске пропавшего пенсионера. Еще 18 ноября 77-летний Леонард Евгеньевич Российский ушел из дома в Мотовилихинском районе Перми. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.