Пермяк обманул банк на три миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:57 2019-01-15T13:57:11+03:00

За это он отправится в колонию на четыре года

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56-летний пермяк придумал мошенническую схему, с помощью которой обманул один из банков города.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, преступный умысел у пермяка возник в 2015 году. Он предложил своим знакомым обратиться в банк. Он рассказал им, что оформлением документов займется сам, также как и будет исполнять кредитные обязательства по ипотеке. Знакомые, не подозревая о его преступных намерениях, согласились.

При этом обвиняемый существенно завысил сумму приобретаемой недвижимости. Он предоставил в банк фиктивные данные экспертизы недвижимости, а также подложные справки с места работы.

Получив денежные средства, мошенник распорядился ими по своему усмотрению, долг не погашать не спешил. Банку был причинен ущерб на сумму свыше 3 млн. рублей.

Суд приговорил пермяка к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима