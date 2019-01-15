Пермская компания задолжала своим работников более 4,6 млн рублей
66 работников ООО «ВерхнекамТИСИз» не получали вовремя зарплату. Долги предприятия к ноябрю 2018 году достигли 4,6 млн рублей. Сотрудники компании обратились в прокуратуру. При проверке факты о невыплате зарплаты на предприятии подтвердились.
Прокуратурой незамедлительно принят комплекс мер реагирования - директору общества внесено представление, возбуждены дела за нарушения трудового законодательства, в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности. Работникам предприятия была оказана необходимая юридическая помощь, сообщили в краевой прокуратуре.
Сейчас задолженность перед всеми работниками погашена, но ситуация с выплатой заработной платы на предприятии продолжает оставаться сложной. Поэтому прокуратура Свердловского района взяла на постоянный контроль защиту трудовых прав работников компании.
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