2019-01-15T12:32:46+03:00
Общество

Пермская компания «ОДК-Стар» оштрафована на 1,8 млн рублей

Штраф должен быть оплачен в течение двух месяцев
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пермское УФАС усмотрело нарушение антимонопольного законодательства в действиях АО «ОДК-СТАР». В 2017 году компания проводила закупку и выбирала подрядчика по оказанию услуг по предупреждению и тушению пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, техническому обслуживанию автоматических систем противопожарной защиты. Первоначально заявки подали шесть компаний. Одна из фирм - ООО «ТЦ СПЖ-01» принадлежала сотруднику «ОДК-СТАР».

Компания сотрудника проигрывала и тогда АО «ОДК-СТАР» решило изменить техническое задание. К оформлению документации был привлечен сотрудник ООО «ТЦ СПЖ-01», одновременно работающий в АО «ОДК-СТАР». В дальнейшем победителем новой закупки было признано ООО «ТЦ СПЖ-01».

- Нарушения антимонопольного законодательства влекут за собой привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии со статьей 14.32 КоАП РФ, - пояснил заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин. - В связи с этим АО «ОДК-СТАР» назначен штраф в размере 1,8 млн руб., который должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу.

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