Прокуратура Перми признала автобус № 2 незаконным

СЕГОДНЯ 12:28 2019-01-15T12:28:50+03:00

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Прокуратура Перми проверила информацию в соцсетях, где жители писали о незаконности открытия муниципального автобусного маршрута № 2, соединяющего Пермь I и Пермь II. Напомним, этот автобус призван заменить электрички, движение которых на этом участке собираются закрыть.

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что автобусный маршрут № 2 «Пермь I - Пермь II» открыт городской администрацией в нарушение требований законодательства о безопасности дорожного движения, - сообщили в прокуратуре. - В частности, для перевозки пассажиров запущены транспортные средства с массой 18 тонн (вместо разрешенных 10 тонн), без учета ненормативного состояния путепровода по участку дороги улицы Монастырская.

Также, в ведомстве сообщили, что муниципальный контракт, заключенный на осуществление пассажирских перевозок по данному маршруту, был проведен без конкурса и с нарушением порядка расчета максимальной цены.