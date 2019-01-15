2019-01-15T12:22:26+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина с криками «Убью» едва не зарубил сожительницу топором

Женщина успела выбежать на улицу
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Суксуне состоялся суд над 42-летним мужчиной, который едва не убил свою сожительницу.

В сентябре во время совместного застолья гражданские супруги сильно разругались. В порыве гнева мужчина подошел к лежащей женщине и стал наносить ей удары по телу. Затем он схватил топор и со словами «Убью!» поднял его над супругой. Испугавшись за свою жизнь, женщина вскочила на ноги и босиком выбежала из дома на улицу.

Через некоторое время, надеясь, что сожитель успокоился, женщина вернулась. Однако мужчина взял в руку нож и бросил его в стоящую на расстоянии менее двух метров гражданскую жену. Нож пролетел мимо. Спрятавшись, потерпевшая вызвала сотрудников полиции, которые задержали дебошира. Протрезвевший мужчина полностью признал вину в содеянном и раскаялся.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу.

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