Пермские власти выставили на торги 60 мест для рекламных конструкций

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-15T11:22:50+03:00

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Пермские власти сформировали 60 мест для размещения рекламных конструкций. Свободные места расположены в Орджоникидзевском, Ленинском, Свердловском, Дзержинском и Индустриальном районах краевого центра.

Первые торги на право размещения билбордов состоятся 29 и 31 января. Участниками аукциона могут стать как физические, так и юридические лица. «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены лота. Договор будет заключаться на 8 лет.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в конкурсной документации указан вид и тип рекламной конструкции, а также общая площадь информационного поля. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – 25 и 29 января.

Также в пресс-службе добавили, что крупноформатная реклама вынесена за пределы города. Схемой предусмотрено 916 мест для установки рекламных конструкций.

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