Трамвайные пути в Перми на улице Революции уложат по технологии, применяемой только в Москве и Питере

СЕГОДНЯ 11:05 2019-01-15T11:19:40+03:00

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В минувшую субботу, 12 января, два квартала улицы Революции – от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской были перекрыты. Там начались работы по масштабной реконструкции, после которой этот участок улицы Революции станет четырехполосным. Машины пойдут по двум полосам в каждую сторону, а посередине будет устроена совмещенная полоса для движения общественного транспорта: автобусов и трамваев. Движение здесь будет открыто 1 июля. Затем начнутся работы на следующем участке улицы – от Компроса до улицы Куйбышева.

После завершения всех работ по улице Революции будет запущена трамвайная линия от улицы Куйбышева до улицы Сибирской. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи.

Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич рассказал о современной технологии, которая будет применена при укладке трамвайных путей на улице Революции:

- На протяжении всей улицы Революции от улицы Куйбышева до улицы Сибирской мы впервые применяем технологию, при которой под трамвайные пути устраивается очень мощное основание. Трамвайные пути будут уложены в специальную защиту из бетона. Предусмотрены шумоизоляционные мероприятия, здесь не будет вибрации и стыков. Трамвай будет ходить здесь абсолютно бесшумно. По такой технологии работают только в Санкт-Петербурге и Москве, и мы впервые применяем ее в Перми. На выделенной полосе покрытием будет литой асфальтобетон, который обеспечивает бесшумное движение транспорта, гасит вибрацию от движения трамваев. Это будет достаточно долговечное и надежное покрытие.