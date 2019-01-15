Где бесплатно записать ребенка в кружок и сдать ненужную одежду. В Перми заработала онлайн-карта социальных сервисов «Полезный город»

СЕГОДНЯ 11:03 2019-01-15T11:03:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Пермь присоединилась к проекту «Полезный город», который инициировало московское правительство.

- На нашем сайте вы можете узнать, где в вашем городе можно сдать использованные батарейки, чтобы они гарантированно уехали на переработку; кому пристроить ненужную одежду или в каких магазинах можно купить товары социальных предпринимателей, - объясняют авторы проекта. - Мы собираем точки в более чем 20 категориях, и вы можете помочь нам в этом. Каждый пользователь может либо предложить новую точку, нажав кнопку в верхнем правом углу экрана. Мы проверим вашу заявку в течение 2-3 дней и пришлем уведомление на вашу электронную почту. Мы наносим на карту места, где горожанин может проявить свою активность и ответственность, бесплатно воспользоваться услугами в области здорового образа жизни, образования и развлечения - от мастер-классов и марафонов до спектаклей.

Авторы проекта рассчитывают, что со временем на онлайн-карте Перми можно будет узнать, где раздельно сдать мусор, батарейки, электролампы, градусники, ненужную одежду, бытовую технику, где можно посадить деревья, стать донором, принять участие в поиске пропавших и многое другое.

Пермская социальная карта только-только стала наполняться. Пока в ней можно узнать только, как и где стать донором костного мозга. Слово – за самими пермяками.