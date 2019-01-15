«В кармане записка с адресом». В Перми почти два месяца ищут пропавшего пенсионера

СЕГОДНЯ 10:39 2019-01-15T10:39:22+03:00

77-летний пожилой человек ушел из дома еще 18 ноября

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Пермская полиция просит помощи в розыске пропавшего пенсионера. Еще 18 ноября 77-летний Леонард Евгеньевич Российский ушел из дома в Мотовилихинском районе Перми. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы мужчины: на вид 70 лет, худощавого телосложения, волосы седые.

Был одет в шапку синего цвета с надписью «Лыжня России-2017», белую куртку с капюшоном, черные спортивные трико и кроссовки белого цвета с оранжевыми вставками.

В ориентировке также указывается, что в кармане куртки пенсионера лежала записка с данными и адресом проживания, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Всех, кому что-либо известно об этом человеке, просят позвонить по телефону 241-36-40 либо 02.

Ранее мы писали, что в Березниках пятый день ищут 12-летнего мальчика. Мама в полицию не сообщала, пытается найти сына собственными силами.