В Прикамье бизнесмен на украденные деньги купил станок

СЕГОДНЯ 10:19 2019-01-15T10:19:41+03:00

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В Краснокамске судили 28-летнего индивидуального предпринимателя. Бизнесмен организовал фирму по поставке бруса. В марте он заключил договор на поставку бруса на сумму свыше 264 тысяч рублей. По договоренности покупатель внес предоплату - 120 тысяч рублей.

После получения предоплаты предприниматель свои обязательства по договору не выполнил, а на присвоенные денежные средства приобрел деревообрабатывающий станок.

- Полицейские выяснили, что ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за кражи, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Суд с учетом ранее вынесенного приговора назначил виновному наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он обязан возместить покупателю причиненный материальный ущерб в полном объеме.

Ранее мы писали, что в Перми таксистов-нелегалов будут ловить каждую неделю. Первый рейд в этом году прошел 11 января.