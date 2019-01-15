2019-01-15T10:27:18+03:00
Общество

«Дачников ждет жаркое лето». На Чусовском мосту ограничат движение почти на два года

Изменения вызваны снижением несущей способности конструктивных элементов
Константин КЯКИНЕН
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Министерство транспорта Пермского края сообщило, что с 1 февраля 2019 года вводится временное ограничение движения на Чусовском мосту.

- В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов Чусовского моста с 1 февраля 2019 года по 31 декабря 2020 года включительно вводится временное ограничение движения транспортных средств, - сообщили в ведомстве.

В чем состоят ограничения? Устанавливается максимальная скорость движения - 40 км/ч, минимальная дистанция между транспортными средствами - 20 метров.

Предельно допустимая общая масса транспортного средства не должна превышать 40 тонн, допустимая нагрузка на ось - 9 тонн на ось для одиночной оси, 6 тонн на ось для двухосной группы, 7 тонн на ось для трехосной группы и сближенных осей.

На период введения ограничений на Чусовском мосту будут установлены дорожные знаки и будут дежурить госавтоинспекторы.

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