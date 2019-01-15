«Уходил от столкновения». В Перми «Лада Веста» сбила женщину на тротуаре

СЕГОДНЯ 07:48 2019-01-15T07:48:14+03:00

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14 января около 22 часов в Индустриальном районе Перми на ул. Мира пострадал пешеход. 22-летний водитель «Форда» разворачивался около дома №20. Он создал помехи «Ладе Весте», которая двигалась во встречном направлении. 50-летний водитель отечественной легковушки, уходя от столкновения, выехал на тротуар. Там он сбил 59-летнюю женщину.

- В результате ДТП пострадавшая с травмами грудной клетки, таза и переломом ребер госпитализирована в больницу, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Перми иномарка вылетела на тротуар и чуть не сбила пешеходов. Водитель «Дэу Нексии» уходил от столкновения. В сети появилось видео опасного инцидента, который произошел на ул. Аркадия Гайдара в Перми. Пешеходы идут по тротуару и в этот момент на них вылетает иномарка. Водитель успевает избежать столкновения, направив свою «Дэу Нексии» в столб с дорожным знаком.