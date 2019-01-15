2019-01-15T07:40:46+03:00
Общество

В Перми компенсируют часть расходов на оплату путевки в детский лагерь

В этом году заявления принимаются до 31 июля
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Департамент социальной политики администрации Перми информирует родителей о начале приема заявлений на предоставление компенсации части расходов на оплату путевки в детский лагерь. В этом году он продлится на месяц дольше, до 31 июля.

По вопросам организации отдыха детей и оздоровления следует обращаться в департамент социальной политики по адресу: улица Газеты Звезда, 9, кабинет №11, либо по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.

- Подходы к оказанию бюджетной поддержки остаются прежними: размер поддержки зависит от величины среднемесячного дохода, либо социального статуса семьи, - сообщили в ведомстве. Второй традиционной формой бюджетной поддержки является сертификат на оздоровление и отдых детей. Пункты их выдачи откроются в апреле. Пункты их выдачи откроются в апреле. Информация об адресах пунктов будет размещена дополнительно

Отметим, что пакет документов, необходимый для получения компенсации, можно найти в разделе «Семья и детство» / «Оздоровительная кампания» / «Компенсация родителям части расходов на оплату стоимости путевки» (http://www.gorodperm.ru/actions/social/family/camp/Compensation/).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Уходил от столкновения». В Перми «Лада Веста» сбила женщину на тротуаре
В Перми иномарка вылетела на тротуар и чуть не сбила пешеходов
В Перми таксистов-нелегалов будут ловить каждую неделю
В Прикамье заключенный за взятки пытался улучшить условия содержания
В Перми отремонтируют 25 дорог площадью более 300 тысяч кв. метров
В Прикамье пенсионерка зарезала своего мужа
В Прикамье после столкновения с грузовиком погиб водитель «Нивы»
«Забрал планшет и телефон». Росгвардейцы задержали в Березниках грабителя
В Перми судебный пристав пойман на взятке с поличным
«Угнал бабушкин «Форд». В Прикамье 18-летний внук решил прокатиться на машине, но не рассчитал силы и улетел в кювет
«Ее дома ждали мать и внук». Пермская полиция проверяет информацию о том, что подростки избили женщину-водителя такси
В Перми «Каравай» сыграет песни «Битлз» в русском народном стиле
В Перми пройдет «горячая линия» по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя
«Задушил плечиками». В Прикамье осудили 24-летнего убийцу
В Пермском крае надругался в бане над 7-летней падчерицей и ее подругой
В Прикамье начальник управления капитального строительства получил взятку стройматериалами
Пермяк осужден на четыре года за изнасилование
Пермяк Евгений Климов примет участие в чемпионате мира по прыжкам на лыжах с трамплина
«Спасены 10 человек, из них двое детей». В Соликамске горела пятиэтажка
«Талан» провел рекордную Ночь распродаж
В Перми пьяный водитель «Лады Самары» устроил ДТП на Коммунальном мосту
В Перми «Хонда» врезалась в стоящую на обочине «Ладу Самару», пострадали четыре человека
В Прикамье поступили 26 новых машин скорой помощи
В Перми будут оборудованы три купели для купания в Крещение
В Перми осужден вор, который сорвал сумку с плеча женщины
В Перми на Красавинском мосту лихач на «Ладе Гранте» сбил 40-летнего мужчину