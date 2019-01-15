В Перми компенсируют часть расходов на оплату путевки в детский лагерь

СЕГОДНЯ 07:29 2019-01-15T07:40:46+03:00

В этом году заявления принимаются до 31 июля

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Департамент социальной политики администрации Перми информирует родителей о начале приема заявлений на предоставление компенсации части расходов на оплату путевки в детский лагерь. В этом году он продлится на месяц дольше, до 31 июля.

По вопросам организации отдыха детей и оздоровления следует обращаться в департамент социальной политики по адресу: улица Газеты Звезда, 9, кабинет №11, либо по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.

- Подходы к оказанию бюджетной поддержки остаются прежними: размер поддержки зависит от величины среднемесячного дохода, либо социального статуса семьи, - сообщили в ведомстве. Второй традиционной формой бюджетной поддержки является сертификат на оздоровление и отдых детей. Пункты их выдачи откроются в апреле. Пункты их выдачи откроются в апреле. Информация об адресах пунктов будет размещена дополнительно

Отметим, что пакет документов, необходимый для получения компенсации, можно найти в разделе «Семья и детство» / «Оздоровительная кампания» / «Компенсация родителям части расходов на оплату стоимости путевки» (http://www.gorodperm.ru/actions/social/family/camp/Compensation/).