2019-01-15T07:46:32+03:00
Происшествия

В Перми иномарка вылетела на тротуар и чуть не сбила пешеходов

Водитель «Дэу Нексии» уходил от столкновения
Константин КЯКИНЕН
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В сети появилось видео опасного инцидента, который произошел на ул. Аркадия Гайдара в Перми. Пешеходы идут по тротуару и в этот момент на них вылетает иномарка. Водитель успевает избежать столкновения, направив свою «Дэу Нексии» в столб с дорожным знаком.

Авторы видео утверждают, что «Дэу Нексия» вылетела на тротуар, избегая столкновения со «Шкодой». После остановки водитель «Нексии» направился к своему коллеги, чтобы выяснить отношения и на этом видео заканчивается.

Напомним, что у таксиста, который протаранил остановку в Перми, не было лицензии. Пострадавший в аварии 75-летний пенсионер все еще находится в больнице в тяжелом состоянии. Днем 13 января в Перми произошла очередная авария с участием «Яндекс. Такси» - автомобиль протаранил остановку «Мильчакова», где ничего не подозревающие горожане ждали свой маршрут. В результате аварии пострадали три человека - 46-летняя женщина и 72-летний мужчина получили ушибы, они находятся на амбулаторном лечении. Сильнее всех пострадал 75-летний пенсионер - сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Перми иномарка вылетела на тротуар и едва не сбила пешеходов.видео: Аварийный комиссар

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