В Перми таксистов-нелегалов будут ловить каждую неделю
С начала 2019 года Министерство транспорта Пермского края активно начало бороться с таксистами-нелегалами. В ведомстве отметили, что еженедельно в Прикамье совместно с Госавтоинспекцией будут проходить мероприятия по проверке такси.
Первый такой рейд состоялся 11 января. В районе Центрального автовокзала в Перми было проверено порядка 45 машин, а в районе железнодорожного вокзала Пермь-II - 20 такси.
В ходе проверки на штрафстоянку было эвакуировано одно такси. Водитель представил поддельное удостоверение. Он доставлен в отделение полиции.
Кроме этого, выявлены 11 нарушений требований о проведении предрейсовых медицинских осмотров водителей и 10 нарушений проверки технического состояния автомобилей. У шести машин отсутствовали знаки «такси».
Ранее мы писали, что у таксиста, который протаранил остановку в Перми, не было лицензии.