2019-01-15T06:47:58+03:00
Общество

В Перми таксистов-нелегалов будут ловить каждую неделю

Первый рейд в этом году прошел 11 января
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГИБДДфото: ГИБДД
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С начала 2019 года Министерство транспорта Пермского края активно начало бороться с таксистами-нелегалами. В ведомстве отметили, что еженедельно в Прикамье совместно с Госавтоинспекцией будут проходить мероприятия по проверке такси.

Первый такой рейд состоялся 11 января. В районе Центрального автовокзала в Перми было проверено порядка 45 машин, а в районе железнодорожного вокзала Пермь-II - 20 такси.

В ходе проверки на штрафстоянку было эвакуировано одно такси. Водитель представил поддельное удостоверение. Он доставлен в отделение полиции.

Кроме этого, выявлены 11 нарушений требований о проведении предрейсовых медицинских осмотров водителей и 10 нарушений проверки технического состояния автомобилей. У шести машин отсутствовали знаки «такси».

Ранее мы писали, что у таксиста, который протаранил остановку в Перми, не было лицензии.

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