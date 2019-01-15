В Прикамье заключенный за взятки пытался улучшить условия содержания

СЕГОДНЯ 06:36 2019-01-15T06:36:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Губахе состоялся суд над заключенным колонии №12. В 2017 году осужденный предложил начальнику отдела безопасности режимного учреждения за денежное вознаграждение создать лояльные ему и еще двум его сообщникам условия отбывания наказания. По договоренности мужчина передавал деньги работнику службы безопасности колонии через посредника. Иногда деньги переводились на банковскую карту, иногда передавались наличные. Всего начальник службы безопасности получил от осужденного 85 тысяч рублей.

Суд признал заключенного виновным в даче взятки должностному лицу через посредника. Он приговорил осужденного к 10 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом размере 850 тысяч рублей, сообщили в краевой прокуратуре.

Приговор в отношении должностного лица, получившего взятку, вступил в законную силу.