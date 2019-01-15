В Перми отремонтируют 25 дорог площадью более 300 тысяч кв. метров

СЕГОДНЯ 05:53 2019-01-15T05:53:56+03:00

На их ремонт из федерального бюджета будет выделено 600 млн рублей

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В 2019 году в Перми в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 25 дорог общей площадью 302,6 тыс. кв. м.

В список объектов вошли дороги, которые больше всего нуждаются в ремонте, а также те, за которые проголосовали жители на портале «Управляем вместе». На их ремонт будет направлено 600 млн рублей из федерального бюджета.

Так, будет проведен ремонт ул. Луначарского от ул. Крисанова до ул. Клименко, ул. Малкова от шоссе Космонавтов до ул. Энгельса, ул. Адмирала Ушакова от ул. Калинина до ул. 5-ой Каховской, ул. Гайвинская от ул. Вильямса до дома №90 по ул. Гайвинской.

Предполагается, что конкурсы на ремонт каждой дороги будут проведены уже в январе.

Также в 2019 году будут отремонтированы три региональные трассы. В частности, Отремонтируют дорогу от Горнозаводска до границы со Свердловской областью. Здесь будет осуществлен ремонт на участках от 15 км до 19 км и от 23 км до 32,5 км – всего 13,5 км. На эти цели выделяется 184 млн рублей.

Продолжится реконструкция второй очереди Восточного обхода г. Перми (от 4 км до 9 км). Здесь работы уже ведутся, их планируется завершить осенью 2019 года. Согласно проекту, проезжая часть будет расширена до двух полос в каждом направлении, будет установлено ограждение «Нью-Джерси».

Еще один крупный объект строительства – обход поселка Куеда. В ходе строительства над железной дорогой появится путепровод. Работы планируется завершить также осенью 2019 года.

Напомним, в 2018 году в Перми благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в Перми отремонтировано 23 дорожных объекта, общая площадь ремонта составила более 506 тыс. кв. метров. Самые крупные объекты – улицы Архитектора Свиязева, Космонавта Леонова, Екатерининская, Петропавловская, Южная дамба.