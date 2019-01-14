В Прикамье пенсионерка зарезала своего мужа

СЕГОДНЯ 21:05 2019-01-14T21:07:09+03:00

Ее осудили на четыре года

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В Пермском крае осудили 58-летнюю жительницу Нытвенского района за убийство мужа.

В апреле прошлого года пенсионерка поссорилась с мужем. Во время конфликта она схватила нож и несколько раз ударила им супруга в живот.

- С ножевыми ранениями потерпевший был доставлен в Нытвенскую ЦРБ, где от полученных травм скончался, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Приговором суда жительнице Нытвенского района назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы писали о том, что в Кудымкаре суд признал виновным в убийстве жены 48-летнего инвалида 3 группы, ранее уже судимого за убийство. Почти 12 лет он проведет за решеткой.