В Прикамье после столкновения с грузовиком погиб водитель «Нивы»
В Пермском крае произошло жуткое ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, на 158 километре трассы Пермь-Березники днем 14 января столкнулись два автомобиля.
- По предварительной информации, 60-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива» двигался со стороны Перми в направлении города Березники, - сообщили в пресс-службе. - По неустановленной причине он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем «МАН».
В результате аварии водитель «Нивы» скончался. Его пассажира с многочисленными травмами отвезли в больницу медики «скорой помощи».
- Госавтоинспекция Пермского края напоминает автомобилистам: при движении по загородным трассам следует проявлять особую бдительность, строго соблюдать дистанцию и интервал между транспортными средствами, выбирать оптимальный скоростной режим, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, - добавили в ведомстве.