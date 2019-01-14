В Прикамье после столкновения с грузовиком погиб водитель «Нивы»

СЕГОДНЯ 15:44 2019-01-14T15:44:41+03:00

Скриншот с видео из группы "ЧП Березники"

Его пассажира отвезли в больницу

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В Пермском крае произошло жуткое ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, на 158 километре трассы Пермь-Березники днем 14 января столкнулись два автомобиля.

- По предварительной информации, 60-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива» двигался со стороны Перми в направлении города Березники, - сообщили в пресс-службе. - По неустановленной причине он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем «МАН».

В результате аварии водитель «Нивы» скончался. Его пассажира с многочисленными травмами отвезли в больницу медики «скорой помощи».

- Госавтоинспекция Пермского края напоминает автомобилистам: при движении по загородным трассам следует проявлять особую бдительность, строго соблюдать дистанцию и интервал между транспортными средствами, выбирать оптимальный скоростной режим, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, - добавили в ведомстве.