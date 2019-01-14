«Забрал планшет и телефон». Росгвардейцы задержали в Березниках грабителя

СЕГОДНЯ 15:26 2019-01-14T15:26:25+03:00

Изменить размер текста: A A

13 января днем в Березниках в одной из квартир дома на улице Ломоносова был ограблен мужчина. Ему пригрозили физической расправой и забрали телефон и планшет.

На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии. По горячим следам они задержали преступника. Им оказался ранее судимый 31-летний мужчина. При обыске у него было обнаружена часть похищенного имущества.

Задержанный был передан сотрудникам березниковской полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Тем временем, в Прикамье осудили 24-летнего убийцу. Убийство произошло 21 июля в Нытве. Компания выпивала. Между двумя мужчинами вспыхнула ссора. 24-летний молодой человек сначала избил своего обидчика, а затем задушил деревянными плечиками, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. Суд признал молодого человека виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.