В Перми судебный пристав пойман на взятке с поличным

СЕГОДНЯ 14:44 2019-01-14T14:44:52+03:00

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26-летний судебный пристав-исполнитель попался на взятке. Незаконное вознаграждение инспектор получил от предпринимателя. Бизнесмен отдал приставу 45 тысяч рублей. Остальные 5 тысяч намеревался передать позже. За взятку инспектор должен был не предпринимать никаких действий по взысканию имущества должника.

О передаче взятки бизнесмен уведомил правоохранительные органы. 28 сентября прошлого года судебного пристава задержали во время передачи денег, с поличным.

26-летнему пермяку предъявлено обвинение по статье «Получение должностным лицом, взятки за незаконные действия (бездействие). Уголовное дело передано в суд.

Тем временем, в Прикамье начальник управления капитального строительства получил взятку стройматериалами. За вознаграждение он подписал акт выполненных работ по строительству детского садика в Краснокамске. Следователи выяснили, что 27 июня 2014 года начальник управления получил взятку в Нытве. Чиновнику «презентовали» стройматериалы на сумму более 90 тысяч рублей. Среди подаренного - винтовые сваи, профнастил, просечно-вытяжной лист.