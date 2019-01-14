«Угнал бабушкин «Форд». В Прикамье 18-летний внук решил прокатиться на машине, но не рассчитал силы и улетел в кювет
В Лысьве в начале этого года у женщины угнали «Ford Focus» стоимостью 150 тысяч рублей. Она оставила иномарку возле дома, откуда ее и похитили.
В ходе розыска иномарку удалось быстро найти. Автомобиль лежал в кювете на выезде из города.
Оказалось, что к преступлению причастен 18-летний внук потерпевшей, студент местного учебного заведения. Не собираясь похищать машину, молодой человек завладел автомобилем и двинулся в сторону одного из городских поселков. Но не рассчитал силы.
Дознавателями возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», сообщили в пресс-службе краевой полиции.
Тем временем, в Мотовилихинском суде вынесен приговор 45-летнему жителю Перми. Мужчина совершил преступление летом прошлого года. Он сорвал с плеча женщины сумку с личными вещами. После этого мужчина скрылся с места преступления.