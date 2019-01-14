«Ее дома ждали мать и внук». Пермская полиция проверяет информацию о том, что подростки избили женщину-водителя такси

СЕГОДНЯ 14:00 2019-01-14T14:00:07+03:00

По словам автора поста, заявление на подростков уже написано

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В паблике «Подслушано Пермь» появился пост о том, что две несовершеннолетние девушки якобы избили женщину-водителя такси.

- Вечером 11 января две девушки малолетнего возраста заказали такси через диспетчерскую, - сообщается в посте. - Водителем была женщина. Девочки, если вы узнали свою поездку, знайте, что произошедший конфликт не останется незамеченным. Заявление в полицию уже написано, ждите повестку. Для остальных поясню. Две малолетки избили женщину-водителя. Женщина не смогла ничего предпринять, так как дома ее ждали мать и маленький внук.

Автор поста добавила, что пострадавшая женщина - ее мама. И уточнила, что всех подробностей происшествия она не знает.

Тем не менее, полиция заинтересовалась этим постом.

- Полиция Свердловского проверяет информацию, опубликованную в СМИ, - сообщили в пресс-службе краевой полиции