«Ее дома ждали мать и внук». Пермская полиция проверяет информацию о том, что подростки избили женщину-водителя такси
В паблике «Подслушано Пермь» появился пост о том, что две несовершеннолетние девушки якобы избили женщину-водителя такси.
- Вечером 11 января две девушки малолетнего возраста заказали такси через диспетчерскую, - сообщается в посте. - Водителем была женщина. Девочки, если вы узнали свою поездку, знайте, что произошедший конфликт не останется незамеченным. Заявление в полицию уже написано, ждите повестку. Для остальных поясню. Две малолетки избили женщину-водителя. Женщина не смогла ничего предпринять, так как дома ее ждали мать и маленький внук.
Автор поста добавила, что пострадавшая женщина - ее мама. И уточнила, что всех подробностей происшествия она не знает.
Тем не менее, полиция заинтересовалась этим постом.
- Полиция Свердловского проверяет информацию, опубликованную в СМИ, - сообщили в пресс-службе краевой полиции