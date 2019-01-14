2019-01-14T13:26:39+03:00
Общество

В Перми пройдет «горячая линия» по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя

Звонки от жителей края будут приниматься в среду, 16 января
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Прямая телефонная линия по вопросам борьбы с нелегальным оборотом алкоголя и спиртосодержащей продукции будет работать в Прикамье в среду, 16 января с 16.00 до 17.00. Прием будут проводить заместитель прокурора Пермского края Виталий Ильенков, а такжепредставители общероссийского общественного антинаркотического движения «Антидилер». Звонки принимаются по телефону - 8 (342) 217-53-36.

На телефон «прямой линии» принимаются сообщения о фактах незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме того, можно сообщить о бездействии правоохранительных органов при рассмотрении заявлений о незаконной торговле алкоголем, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

По оценкам специалистов, «горячая линия» помогает повысить эффективность работы по пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на потребительском рынке Прикамья

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