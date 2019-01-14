«Задушил плечиками». В Прикамье осудили 24-летнего убийцу

СЕГОДНЯ 13:18 2019-01-14T13:18:16+03:00

Молодой человек на девять лет отправится в колонию строгого режима

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Убийство произошло 21 июля в Нытве. Компания выпивала. Между двумя мужчинами вспыхнула ссора. 24-летний молодой человек сначала избил своего обидчика, а затем задушил деревянными плечиками, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Суд признал молодого человека виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Тем временем, в Мотовилихинском суде вынесен приговор 45-летнему жителю Перми. Мужчина совершил преступление летом прошлого года. Он сорвал с плеча женщины сумку с личными вещами. После этого мужчина скрылся с места преступления. Но стражам порядка удалось в кратчайшие сроки задержать грабителя. Установлено, что в момент совершения кражи мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, полицейские выяснили, что грабитель был ранее судим за неоднократное совершение преступлений. Учитывая это обстоятельство, мужчину заключили под арест.